Офис Президента рассекретил часть документов НКВД о депортации и пытках крымских татар в 1944

В то время как Мониторинговая миссия ООН призывает Россию снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, Офис Президента передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД о депортации и пытках крымских татар в 1944 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Киевский институт судебных экспертиз сообщил Офису Президента о существовании документов о депортации.

Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям собрать информацию, которая есть в архивах и до сих пор не была обнародована.

Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов отметил, что это первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымских татар.

"Это ужасная история о том, как люди по 28 суток ехали без воды и без еды, об ужасных условиях труда. Это факты о том, какое количество людей за определенный промежуток времени было просто убито. Условия проживания вообще трудно назвать человеческими - люди спали в вагонах, на сырой земле, очень часто страдали тяжелыми заболеваниями и умирали", - отметил Смирнов.

Он уточнил, что рассекреченные документы датируются 1944 годом и содержат информацию о количестве людей, по которым применяли пытки.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поблагодарил Офис Президента за обнародование документов.

Андрей Смирнов предложил представителям Меджлиса создать совместную рабочую групп с целью установления исторической справедливости в вопросе депортаций.

Смирнов отмечает, что поиск документов будет продолжаться.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что в ближайшее время крымским татарам упростят процедуру посещения Крыма.

В центре Киева развернули 40-метровый крымскотатарский флаг.