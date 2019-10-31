подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
  • Новости
  • Политика
  • Офис Президента рассекретил часть документов НКВД о депортации и пытках крымских татар в 1944
31 октября 2019, четверг, 16:30 111
Политика 2019-10-31T16:30:01+02:00
Українські Новини
Офис Президента рассекретил часть документов НКВД о депортации и пытках крымских татар в 1944

Офис Президента рассекретил часть документов НКВД о депортации и пытках крымских татар в 1944

Меджлис, Крымские татары, Рефат Чубаров, Андрей Смирнов, Офис президента

В то время как Мониторинговая миссия ООН призывает Россию снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, Офис Президента передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД о депортации и пытках крымских татар в 1944 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Киевский институт судебных экспертиз сообщил Офису Президента о существовании документов о депортации.

Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям собрать информацию, которая есть в архивах и до сих пор не была обнародована.

Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов отметил, что это первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымских татар.

"Это ужасная история о том, как люди по 28 суток ехали без воды и без еды, об ужасных условиях труда. Это факты о том, какое количество людей за определенный промежуток времени было просто убито. Условия проживания вообще трудно назвать человеческими - люди спали в вагонах, на сырой земле, очень часто страдали тяжелыми заболеваниями и умирали", - отметил Смирнов.

Он уточнил, что рассекреченные документы датируются 1944 годом и содержат информацию о количестве людей, по которым применяли пытки.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поблагодарил Офис Президента за обнародование документов.

Андрей Смирнов предложил представителям Меджлиса создать совместную рабочую групп с целью установления исторической справедливости в вопросе депортаций.

Смирнов отмечает, что поиск документов будет продолжаться.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что в ближайшее время крымским татарам упростят процедуру посещения Крыма.

В центре Киева развернули 40-метровый крымскотатарский флаг.

 

Больше новостей о: Меджлис Крымские татары Рефат Чубаров Андрей Смирнов Офис президента

Архив
Новости
Уличившее Яременко в секс-переписке издание требует от Зеленского осудить угрозы "слуги народа" журналистам 17:10
Экс-главу ГПЗКУ Вовчука задержали в Литве: подозревают в расхищении $60 млн госсредств 17:05
Угодивший в секс-скандал депутат Яременко угрожает посадить журналистов на 7 лет за публикацию его переписки 17:02
Истерика вокруг поправки Геруса в закон о рынке электроэнергии является срежиссированной манипуляцией, – Притыка 16:58
Завтра Зеленский приедет в Тернополь, чтобы представить нового главу ОГА 16:51
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он 11:23 Мнение
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Обстрелы в Золотом-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, - СЦКК 08:14
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok