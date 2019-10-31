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31 жовтня 2019, четвер, 14:22 9 Карта
Суспільство 2019-10-31T14:45:01+02:00
Українські Новини
Листопад розпочнеться морозами до -10: прогноз погоди на п'ятницю в Україні

Листопад розпочнеться морозами до -10: прогноз погоди на п'ятницю в Україні

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Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

У той час, як за прогнозами синоптиків мороз посилиться, але тепло повернеться, 1 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень +5...+7 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +4...+9 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі -2...-4 градуси, вдень +6...+8 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі -2...-4 градуси, вдень +6...+8 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, удень +9...+11 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, у Сумській області -4...-9 градусів, вдень +2...+8 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, удень +2...+7 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, у Запорізькій області -3...-8 градусів, вдень +3...+8 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +3...+8 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +5...+7 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду взимку. Тим часом у листопаді на українців чекає складна погода.

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