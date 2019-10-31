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31 октября 2019, четверг, 13:56 1838
Судебная власть 2019-10-31T13:57:55+02:00
Українські Новини
В Киеве нашли убийцу сотрудника Администрации Президента и забрали у него имущество

В Киеве нашли убийцу сотрудника Администрации Президента и забрали у него имущество

Киев, Суд, Убийство, Санкции, Администрация Президента
Место происшествия. Фото: Прокуратура Киева
Место происшествия. Фото: Прокуратура Киева

Весной, 14 марта 2019 года на улице Багговутовской прохожие обнаружили тело мужчины, который был сотрудником Администрации Президента. Одного из нападавших удалось поймать, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры. 

Одним из злоумышленников оказался 34-летний гражданин Республики Армения. Причем он со своим подельником, личность которого пока что не установлена, напал на мужчину с целью грабежа.

Мужчины по меньшей мере четыре раза ударили жертву по голове, после чего он упал. Завладев мобильным телефоном и банковской картой, преступники скрылись. К сожалению, нанесенные удары оказались смертельными для 46-летнего сотрудника Администрации Президента. Его тело нашли прохожие утром 14 марта. 


Теперь злоумышленнику грозит до десяти лет с конфискацией имущества. Именно такая санкция предусматривается частью 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела уже направлены в Шевченковский районный суд, в то время как преступник находится под стражей без права внесения залога. 

Как сообщали Українські Новини, экс-бойца АТО приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство президента банка. Также полиция задержала подозреваемого в убийстве трех сотрудников АЗС в Николаеве.

Напомним, суд отпустил из-под стражи обвиняемого в организации убийства журналиста Сергиенко.

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