В Киеве нашли убийцу сотрудника Администрации Президента и забрали у него имущество

Весной, 14 марта 2019 года на улице Багговутовской прохожие обнаружили тело мужчины, который был сотрудником Администрации Президента. Одного из нападавших удалось поймать, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Одним из злоумышленников оказался 34-летний гражданин Республики Армения. Причем он со своим подельником, личность которого пока что не установлена, напал на мужчину с целью грабежа.

Мужчины по меньшей мере четыре раза ударили жертву по голове, после чего он упал. Завладев мобильным телефоном и банковской картой, преступники скрылись. К сожалению, нанесенные удары оказались смертельными для 46-летнего сотрудника Администрации Президента. Его тело нашли прохожие утром 14 марта.



Теперь злоумышленнику грозит до десяти лет с конфискацией имущества. Именно такая санкция предусматривается частью 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела уже направлены в Шевченковский районный суд, в то время как преступник находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщали Українські Новини, экс-бойца АТО приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство президента банка. Также полиция задержала подозреваемого в убийстве трех сотрудников АЗС в Николаеве.

Напомним, суд отпустил из-под стражи обвиняемого в организации убийства журналиста Сергиенко.