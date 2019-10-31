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31 октября 2019, четверг, 12:18 254
Финансы 2019-10-31T13:00:50+02:00
Українські Новини
Кассиры отказываются принимать новую купюру в 1000 гривен

Кассиры отказываются принимать новую купюру в 1000 гривен

НБУ, Валюта, Нацбанк, Банкнота, 1000 гривен

Национальный банк ввел в денежный оборот новую банкноту в 1000 гривен с 25 октября 2019 года. Люди, получившие первые новые тысячи во время выплат зарплат жалуются на отказы, та как не во всех украинских банках узнают новую купюру и принимают для платежей, сообщает "Страна"

Хранилище Нацбанка только начало отгрузку банкноты 1000 гривен и она все еще развозится под текущие заказы банков.

"В отдаленных банковских отделениях новую тысячу видели впервые, и смотрели на нее с опаской. Ее не пропускал аппарат, который распознает фальшивки. Все потому, что техники до сих пор не доехали во все банковские точки и не перенастроили технику. Потому она не "узнает" тысячу. Более того, в отделении даже каталогов для нее нет. Не висят объявления с детальным описанием новых денег. Кассиры видели их только по телевизору, и не проинструктированы", — рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Ожидается, что в регионы тысяча попадет лишь со следующей недели. На то, чтобы к ней привыкли по всей стране, и стали распознавать, может уйти больше времени.

"Сотрудникам банков, магазинов и других торгово-сервисных предприятий нужно время чтобы перестроиться. По моему мнению, этот процесс займет несколько месяцев", — спрогнозировал заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.

Национальный банк специально информировал общество и финансовую систему о новой банкноту заранее - 25 июня 2019, за четыре месяца до ее введение в обращение (25 октября 2019), чтобы все банки смогли успеть настроить свое оборудование (банкоматы, комплексы самообслуживания), а граждане - познакомиться с дизайном и элементами защиты этой банкноты.

Как сообщали Українські Новини, финансисты не связывают выход новой купюры с ожиданиями инфляции или девальвации. Также НБУ повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году, а Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

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