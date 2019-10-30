Умышленное невосстановление Шевчука в должности: ГБР отказалось открывать дело

Государственное бюро расследований отказалось открывать уголовное производство по факту умышленного невосстановления Станислава Шевчука в должности главы Конституционного Суда.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

Он подтвердил, что в середине октября Шевчук принес в бюро заявление с просьбой открыть уголовное производство против действующего главы КС Александра Тупицкого, отказывающегося выполнить решение суда о восстановлении предыдущего председателя в должности.

"Был дан ответ Станиславу Шевчуку, что мы отказываемся регистрировать уголовное производство и было разъяснено, что он может обжаловать это в судебном порядке", - заявил Труба.

Он отметил, что ГБР отказалось начинать расследование, так как Шевчук якобы принес в КС судебное решение о восстановлении в должности без "мокрой печати".

Как сообщали Українськi Новини, в Конституционный суд не пустили экс-председателя Шевчука, потому что у него не было печати. Тем временем суд восстановил экс-главу КС Шевчука.