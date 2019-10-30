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30 октября 2019, среда, 22:01 22
Судебная власть 2019-10-30T22:02:21+02:00
Українські Новини
Умышленное невосстановление Шевчука в должности: ГБР отказалось открывать дело

Умышленное невосстановление Шевчука в должности: ГБР отказалось открывать дело

Роман Труба, ГБР, Восстановление в должности, Станислав Шевчук
Станислав Шевчук. Фото: stanislav.shevchuk/Facebook
Станислав Шевчук. Фото: stanislav.shevchuk/Facebook

Государственное бюро расследований отказалось открывать уголовное производство по факту умышленного невосстановления Станислава Шевчука в должности главы Конституционного Суда.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

Он подтвердил, что в середине октября Шевчук принес в бюро заявление с просьбой открыть уголовное производство против действующего главы КС Александра Тупицкого, отказывающегося выполнить решение суда о восстановлении предыдущего председателя в должности.

"Был дан ответ Станиславу Шевчуку, что мы отказываемся регистрировать уголовное производство и было разъяснено, что он может обжаловать это в судебном порядке", - заявил Труба.

Он отметил, что ГБР отказалось начинать расследование, так как Шевчук якобы принес в КС судебное решение о восстановлении в должности без "мокрой печати".

Как сообщали Українськi Новини, в Конституционный суд не пустили экс-председателя Шевчука, потому что у него не было печати. Тем временем суд восстановил экс-главу КС Шевчука.

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