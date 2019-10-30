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30 жовтня 2019, середа, 22:01 7
Судова влада 2019-10-30T23:15:02+02:00
Українські Новини
Умисне невідновлення Шевчука на посаді: ДБР відмовилося відкривати справу

Умисне невідновлення Шевчука на посаді: ДБР відмовилося відкривати справу

Станіслав Шевчук, поновлення на посаді, ДБР України, станіслав ш
Станіслав Шевчук. Фото: stanislav.shevchuk/Facebook
Станіслав Шевчук. Фото: stanislav.shevchuk/Facebook

Державне бюро розслідувань відмовилося відкривати кримінальне провадження за фактом умисного невідновлення Станіслава Шевчука на посаді голови Конституційного Суду.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

Він підтвердив, що в середині жовтня Шевчук приніс в бюро заяву з проханням відкрити кримінальне провадження проти чинного голови КС Олександра Тупицького, який відмовляється виконати рішення суду про поновлення попереднього голови на посаді.

"Було дано відповідь Станіславу Шевчуку, що ми відмовляємося реєструвати кримінальне провадження і було роз'яснено, що він може оскаржити це в судовому порядку", - заявив Труба.

Він зазначив, що ДБР відмовилося починати розслідування, оскільки Шевчук нібито приніс в КС судове рішення про поновлення на посаді без "мокрої печатки".

Як повідомляли Українські Новини, в Конституційний суд не пустили екс-голови Шевчука, тому що у нього не було печатки. Тим часом суд відновив екс-главу КС Шевчука.

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