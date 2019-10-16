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16 октября 2019, среда, 13:11 545
Судебная власть 2019-10-16T13:11:36+03:00
Українські Новини
В Конституционный суд не пустили экс-председателя Шевчука: у него не было печати

В Конституционный суд не пустили экс-председателя Шевчука: у него не было печати

Станислав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk
Станислав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk

Конституционный Суд не допустил бывшего председателя КС Станислава Шевчука к рабочему месту из-за отсутствия гербовой печати на решении суда о его восстановлении в должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КС, передают Українськi Новини.

"16 октября в Конституционный Суд Украины обратился Станислав Шевчук с устным требованием допустить его к рабочему месту. Он отмечал, что в решении Окружного административного суда города Киева говорится о немедленном исполнении решения в части восстановления Станислава Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного Суда Украины", - сказано в нем.

КС отказал в данной просьбе, отметив, что у Конституционного Суда отсутствует решение Окружного административного суда Киева, заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательство.

Кроме того, как сокращенный, так и полный тексты решения по этому делу отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений. Предоставленная лично Шевчуком копия сокращенного судебного решения не заверена надлежащим образом, как этого требует Инструкция по делопроизводству в административных судах.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая КС выразил недоверие главе суда Шевчуку и уволил его с должности судьи. Среди претензий к нему было то, что он незаконно назначил себе ряд внештатных советников, политизировал работу суда и давил на судей при рассмотрении дел.

Шевчук назвал свое увольнение антиконституционным переворотом.

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