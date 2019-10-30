подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 октября 2019, среда, 19:33 10
Политика 2019-10-30T19:34:26+02:00
Українські Новини
Киевские студенты массово отравились на форуме в Мариуполе

Киевские студенты массово отравились на форуме в Мариуполе

Отравление, Студенты, Форум, Мариуполь
Больница. Фото: pixabay
Больница. Фото: pixabay

В Мариуполе во вторник, 29 октября, произошло массовое отравление студентов Украинской академии лидерства во время молодежного форму.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области, передают Українські Новини.

"300 молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет прибыли в г. Мариуполь из г. Киев для участия в молодежном форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня" и в течение дня трижды принимали пищу, приготовленную для них на заказ организаторов мероприятия одним из местных коммунальных предприятий", - сказано в сообщениии.

Согласно ему, вечером в пансионате "Урзуф" молодежь стала жаловаться на ухудшение самочувствия, тошноту, головокружение, диарею и боль в животе. После осмотра врачами в пансионате 16-х студентов срочно доставили в городскую больницу № 4 Мариуполя, где им была оказана первая медицинская помощь и сейчас все пострадавшие из больницы выписаны.

Во время осмотра помещения пищеблока с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы, где изготовлялись блюда для питания участников мероприятия, были отобраны образцы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с рук обслуживающего персонала, технологического оборудования, мебели и инвентаря для проведения бактериологического обследования патогенной флоры. Также изъяты должностные инструкции поваров, технологические карты и меню.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления людей и привлечения виновных в этом лиц к ответственности.

Как сообщали Українські Новини, в Донецкой области на заводе работники отравились токсичными веществами. Ранее в Херсонской области 5-ти и 3-х летняя девочки попали в больницу из-за отравления алкоголем.

Кроме того, в Киеве ученик принес в школу медный купорос, отравились шесть детей.

Больше новостей о: Отравление Студенты Форум Мариуполь

Архив
Новости
САП вызвало на допрос всех членов финкомитета Рады 19:42
Киевские студенты массово отравились на форуме в Мариуполе 19:33
Попавший в секс-скандал Яременко извинился перед Зеленским и удалил пост с "отмазкой" 19:17
Долг населения за газ и воду уменьшился: сколько должны украинцы 18:51
Завтра Рада рассмотрит законопроект об энергорынке, который требовали отозвать в ЕС 18:50
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Расходы на отопление можно сократить вдвое: как сэкономить на коммуналке 09:07
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok