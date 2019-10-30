Киевские студенты массово отравились на форуме в Мариуполе

В Мариуполе во вторник, 29 октября, произошло массовое отравление студентов Украинской академии лидерства во время молодежного форму.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области, передают Українські Новини.

"300 молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет прибыли в г. Мариуполь из г. Киев для участия в молодежном форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня" и в течение дня трижды принимали пищу, приготовленную для них на заказ организаторов мероприятия одним из местных коммунальных предприятий", - сказано в сообщениии.

Согласно ему, вечером в пансионате "Урзуф" молодежь стала жаловаться на ухудшение самочувствия, тошноту, головокружение, диарею и боль в животе. После осмотра врачами в пансионате 16-х студентов срочно доставили в городскую больницу № 4 Мариуполя, где им была оказана первая медицинская помощь и сейчас все пострадавшие из больницы выписаны.

Во время осмотра помещения пищеблока с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы, где изготовлялись блюда для питания участников мероприятия, были отобраны образцы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с рук обслуживающего персонала, технологического оборудования, мебели и инвентаря для проведения бактериологического обследования патогенной флоры. Также изъяты должностные инструкции поваров, технологические карты и меню.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления людей и привлечения виновных в этом лиц к ответственности.

Как сообщали Українські Новини, в Донецкой области на заводе работники отравились токсичными веществами. Ранее в Херсонской области 5-ти и 3-х летняя девочки попали в больницу из-за отравления алкоголем.

Кроме того, в Киеве ученик принес в школу медный купорос, отравились шесть детей.