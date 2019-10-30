Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным

Открывшийся в сентябре Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор.

Об этом говорится в сообщении Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро, передают Українськi Новини.

"Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор. Он стал обвинительным", - сказано в нем.

Коллегия судей в составе Елены Танасевич (глава Антикоррупционного суда), Екатерины Сикоры и Татьяны Гавриленко признала экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в совершении преступления по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного Кодекса.

Обвиняемая оштрафована на 51 000 гривен и ей запрещено занимать государственные должности в течение 1 года. Именно о таком наказании просили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Суд был создан в июне 2018 года.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский одобрил рассмотрение Антикоррупционным судом дел только НАБУ и САП. Также Кабмин предложил увеличить финансирование Антикоррупционного суда на 55,5 млн гривен.

Тем временем ремонт и обустройство Антикоррупционного суда обошлись в 12 млн гривен.