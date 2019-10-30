подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 октября 2019, среда, 18:22 886
Судебная власть 2019-10-30T18:24:03+02:00
Українські Новини
Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным

Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным

приговор суда, Антикоррупционный суд, Высший антикоррупционный суд, Декларирование недостоверной информации
Антикоррупционный суд.
Антикоррупционный суд.

Открывшийся в сентябре Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор.

Об этом говорится в сообщении Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро, передают Українськi Новини.

"Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор. Он стал обвинительным", - сказано в нем.

Коллегия судей в составе Елены Танасевич (глава Антикоррупционного суда), Екатерины Сикоры и Татьяны Гавриленко признала экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в совершении преступления по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного Кодекса.

Обвиняемая оштрафована на 51 000 гривен и ей запрещено занимать государственные должности в течение 1 года. Именно о таком наказании просили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Суд был создан в июне 2018 года.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский одобрил рассмотрение Антикоррупционным судом дел только НАБУ и САП. Также Кабмин предложил увеличить финансирование Антикоррупционного суда на 55,5 млн гривен.

Тем временем ремонт и обустройство Антикоррупционного суда обошлись в 12 млн гривен.

Больше новостей о: приговор суда Антикоррупционный суд Высший антикоррупционный суд Декларирование недостоверной информации

Архив
Новости
САП вызвало на допрос всех членов финкомитета Рады 19:42
Киевские студенты массово отравились на форуме в Мариуполе 19:33
Попавший в секс-скандал Яременко извинился перед Зеленским и удалил пост с "отмазкой" 19:17
Долг населения за газ и воду уменьшился: сколько должны украинцы 18:51
Завтра Рада рассмотрит законопроект об энергорынке, который требовали отозвать в ЕС 18:50
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Расходы на отопление можно сократить вдвое: как сэкономить на коммуналке 09:07
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok