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30 жовтня 2019, середа, 17:52 34
Зовнішня політика 2019-10-30T19:45:01+02:00
Українські Новини
Москва зраділа розведенню військ у Золотому

Москва зраділа розведенню військ у Золотому

Україна-Росія, МЗС Росії, Золоте, Розведення сил, Розведення військ, Золоте-4
Золоте-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Золоте-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Москва зраділа початку розведення сил і засобів у районі Золотого у лінії зіткнення на Донбасі. Про це в середу заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, повідомляє російське агентство "ТАСС".

"Ми позитивно оцінюємо. Це позитивний процес, але потрібно дочекатися його завершення", - сказав він.

Руденко заявив, що Москва неодноразово протягом останніх трьох років говорила про необхідність виконати рішення, прийняте на саміті в "нормандському форматі" у жовтні 2016 року. Воно зобов'язує провести на Донбасі розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському.

"Подивимося, як це все завершиться", - сказав Руденко.

При цьому він заявив, що мова про точну дату проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Україна, Франція) поки не йде, оскільки поки не відбулося відведення сил і засобів на всіх дільницях у лінії зіткнення на Донбасі.

"Говорити про дати саміту поки передчасно, оскільки це поки тільки початок розведення сил, до того ж в одному з трьох пунктів. У Станиці Луганській розведення відбулося, а зараз почалося розведення у Золотому", - сказав він.

Раніше Українські Новини писали, хто наполіг на розведенні сил і що це означає для України. Тим часом штаб ООС ввів режим безпеки в зоні проведення операції з 28 жовтня.

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