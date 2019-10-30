Москва зраділа розведенню військ у Золотому

Москва зраділа початку розведення сил і засобів у районі Золотого у лінії зіткнення на Донбасі. Про це в середу заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, повідомляє російське агентство "ТАСС".

"Ми позитивно оцінюємо. Це позитивний процес, але потрібно дочекатися його завершення", - сказав він.

Руденко заявив, що Москва неодноразово протягом останніх трьох років говорила про необхідність виконати рішення, прийняте на саміті в "нормандському форматі" у жовтні 2016 року. Воно зобов'язує провести на Донбасі розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському.

"Подивимося, як це все завершиться", - сказав Руденко.

При цьому він заявив, що мова про точну дату проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Україна, Франція) поки не йде, оскільки поки не відбулося відведення сил і засобів на всіх дільницях у лінії зіткнення на Донбасі.

"Говорити про дати саміту поки передчасно, оскільки це поки тільки початок розведення сил, до того ж в одному з трьох пунктів. У Станиці Луганській розведення відбулося, а зараз почалося розведення у Золотому", - сказав він.

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