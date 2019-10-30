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30 октября 2019, среда, 17:50 51
Общество 2019-10-30T18:00:48+02:00
Українські Новини
Сивохо заявил, что "Слуга народа" заказала соцопрос в ОРДЛО

Сивохо заявил, что "Слуга народа" заказала соцопрос в ОРДЛО

оккупированые территории, Слуга народа, Сергей Сивохо
Сивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо
Сивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо

Советник секретаря Совета национальной безопасности Сергей Сивохо заявил, что по заказу партии "Слуга народа" было проведено электоральное исследование на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, передает Левый берег.

Так, Сивохо ответил утвердительно на вопрос, действительно ли прохродили такие замеры.

Однако Сивохо отказался рассказать о результатах и ходе исследования.

"Ага, сейчас я вам "сдам" наших людей, которые там работали!" - сказал Сивохо.

Также Сивохо добавил, что его команда в основном коммуницирует с жителями оккупированных территорий, когда те пересекают линию разграничения. 

"И, как всегда, традиционные способы - интернет-сообщества", - сказал он.

Сивохо также заверил, что "уже есть люди, которые, находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа".

Как сообщали Українські Новини, на оккупированных территориях могут начать выплачивать украинские пенсии.

Тем временем в зоне ООС, в Золотом, проходит разведение войск, которое будет длиться на протяжении 3 дней. А ветераны вывезли оружие из Золотого в сопровождении полиции.

Больше новостей о: оккупированые территории Слуга народа Сергей Сивохо

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