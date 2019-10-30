Сивохо заявив, що "Слуга народу" замовила соцопитування в ОРДЛО

Радник секретаря Ради національної безпеки Сергій Сивохо заявив, що за замовленням партії "Слуга народу" було проведено електоральне дослідження на окупованих територіях Луганської і Донецької областей, передає Лівий берег.

Так, Сивохо відповів ствердно на питання, чи дійсно проводили такі виміри.

Однак Сивохо відмовився розповісти про результати та перебіг дослідження.

"Ага, зараз я вам "здам" наших людей, які там працювали!" - сказав Сивохо.

Також Сивохо додав, що його команда в основному комунікує з жителями окупованих територій, коли ті перетинають лінію розмежування.

"І, як завжди, традиційні способи - інтернет-спільноти", - сказав він.

Сивохо також запевнив, що "вже є люди, які, перебуваючи там, готові йти на вибори від "Слуги народу".

Як повідомляли Українські Новини, на окупованих територіях можуть почати виплачувати українські пенсії.

Тим часом у зоні ООС, в Золотому, проходить розведення військ, яке триватиме протягом 3 днів. А ветерани вивезли зброю з Золотого у супроводі поліції.