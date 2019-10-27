Ветераны вывезли оружие из Золотого в сопровождении полиции

Добровольцы, с которыми Президент Владимир Зеленский вступил в перепалку по поводу протестов против "формулы Штайнмайера" и отвода войск, вывезли оружие из Золотого Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) в социальной сети Facebook со ссылкой на слова заместителя главы Национальной полиции Вадима Трояна, передают Українські Новини.



"По результатам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом-4 с легальным собственным оружием вывезли его", - сказал Троян.



По его словам, на данный момент в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности в Золотое-4 и Екатериновке, находится только группа волонтеров без оружия.



Троян подчеркнул, что согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности в район Золотого и Екатериновки будет направлена ​​Национальная гвардия.



При этом полиция и Нацгвардия будут проводить антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск.



Как сообщали Українські Новини, 1 октября Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) во вторник в Минске (Беларусь) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (оба - Луганская область).



Также 1 октября Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".



Активисты политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов") решили организовать свой блокпост в районе населенного пункта Золотое в Луганской области на время разведения войск.





