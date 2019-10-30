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30 октября 2019, среда, 16:47 22
Lifestyle 2019-10-30T16:58:27+02:00
Українські Новини
Конкурс на самый скучный костюм: как празднуют Хеллоуин японцы

Конкурс на самый скучный костюм: как празднуют Хеллоуин японцы

Япония, Праздник, Хеллоуин, Образы на Хеллоуин
Костюм парня, пришедшего на футбольный матч. Фото: Twitter/dailyportalz
Костюм парня, пришедшего на футбольный матч. Фото: Twitter/dailyportalz

В то время, как люди по всему миру пытаются превзойти других с помощью сложных и эффектных костюмов, на ежегодном мероприятии в Японии Jimi Halloween участники пытаются сделать что-то гораздо более простое - даже скучное, сообщает kotaku.

Jimi Halloween в переводе означает обыденный, обычный, подавленный. Мероприятие было создано сайтом Daily Portal Z в 2014 году людьми, которые решили, что традиционные костюмы для Хеллоуина слишком сложные и приевшиеся. При этом даже простой и "скучный" наряд все равно обязательно должен нести какую-то идею.

Например, идея костюмы этого мужчины звучит как "когда пришел на футбольный матч и не можешь найти свое место".

Образ девушки гласит: "Когда фотографируешь свою еду перед тем, как ее съесть".

Девушка решила переодеться в уборщицу, которая вытирает поручни эскалатора.

Этот японец "только купил зонт, но дождь сразу же прекратился".

Эта девушка в образе, знакомом всем, кто носит очки и пьет что-то горячее.

Раньше Українські Новини писали, как преобразиться на Хеллоуин-2019. Тем временем американцы на Хеллоуин потратят 2,7 млн долларов на конфеты и 3,2 млн - на костюмы.

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