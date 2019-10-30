"Нефтегаз" хочет нанять голландских адвокатов за 350 тысяч евро

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" намерена договориться с компанией Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen (HVG Law LLP, Нидерланды) о предоставлении юридических услуг при проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) за 350 тыс. евро в то время, как готовит новый иск против "Газпрома"

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно им, HVG Law должна будет предоставить юридические услуги по вопросам, связанным с процедурой проведения анбандлинга "Нефтегаза", с целью выполнения требований относительно отделения и независимости оператора газотранспортной системы (ГТС) в соответствии с законом "О рынке природного газа" и законодательством Европейского Союза.

Также HVG Law должна будет предоставить юридические услуги по привлечению квалифицированного партнера к управлению ГТС.

Срок предоставления услуг до 31 декабря 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, акции "дочки" "Газпрома" арестованы по иску "Нефтегаза". Тем временем "Нефтегаз" хочет потратить 65 млн гривен на "независимые антикоррупционные расследования".