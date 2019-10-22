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22 октября 2019, вторник, 18:37 18
Экономика 2019-10-22T18:37:04+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" хочет потратить на "независимые антикоррупционные расследования" 65 млн гривен

"Нефтегаз" хочет потратить на "независимые антикоррупционные расследования" 65 млн гривен

Нефтегаз, Тендер, Prozorro
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" объявила тендер на проведение независимых антикоррупционных расследований за 65 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно тендерной документации, победитель должен будет предоставить услуги по проведению независимых финансовых расследований, антикоррупционных расследований (форензик) с целью выявления и прекращения неправомерных действий, в том числе предотвращение экономического мошенничества.

Объем предоставляемых услуг составляет 5 500 часов.

Срок предоставления услуг до 31 декабря 2022 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений - до 22 ноября.

Аукцион назначен на 2 января 2020 года.

В системе публичных закупок ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендере.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" хочет потратить на свою рекламу 32,8 млн гривен.

Ранее стало известно, что "Нефтегаз" на уборку своих офисов потратит 4 млн гривен.

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