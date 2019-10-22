"Нефтегаз" хочет потратить на "независимые антикоррупционные расследования" 65 млн гривен

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" объявила тендер на проведение независимых антикоррупционных расследований за 65 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини. Согласно тендерной документации, победитель должен будет предоставить услуги по проведению независимых финансовых расследований, антикоррупционных расследований (форензик) с целью выявления и прекращения неправомерных действий, в том числе предотвращение экономического мошенничества. Объем предоставляемых услуг составляет 5 500 часов. Срок предоставления услуг до 31 декабря 2022 года. Конечный срок подачи тендерных предложений - до 22 ноября. Аукцион назначен на 2 января 2020 года. В системе публичных закупок ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендере. Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" хочет потратить на свою рекламу 32,8 млн гривен. Ранее стало известно, что "Нефтегаз" на уборку своих офисов потратит 4 млн гривен.