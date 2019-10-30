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30 жовтня 2019, середа, 15:55 8
Економіка 2019-10-30T18:00:02+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" хоче найняти голландських адвокатів за 350 тисяч євро

"Нафтогаз" хоче найняти голландських адвокатів за 350 тисяч євро

Нафтогаз, Нідерланди, Юридичні послуги, анбандлінг
"Нафтогаз". Фото: minenergo

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір домовитися з компанією Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen (HVG Law LLP, Нідерланди) про надання юридичних послуг під час проведення процесу з виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінгу) за 350 тис. євро в той час, як готує новий позов проти "Газпрому".

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з ними, HVG Law має надати юридичні послуги з питань, пов'язаних з процедурою проведення анбандлінгу "Нафтогазу", з метою виконання вимог щодо відділення та незалежності оператора газотранспортної системи (ГТС) відповідно до закону "Про ринок природного газу" та законодавства Європейського Союзу .

Також HVG Law має надати юридичні послуги із залучення кваліфікованого партнера до управління ГТС.

Термін надання послуг до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, акції "дочки" "Газпрому" арештовані за позовом "Нафтогазу". Тим часом "Нафтогаз" хоче витратити 65 млн гривень на "незалежні антикорупційні розслідування".

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