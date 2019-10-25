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25 октября 2019, пятница, 17:39 58
Экономика 2019-10-25T17:40:57+03:00
Українські Новини
Акции "дочки" "Газпрома" арестованы по иску "Нефтегаза"

Акции "дочки" "Газпрома" арестованы по иску "Нефтегаза"

Нефтегаз, Газпром, Нафтогаз-Газпром, Суд Амстердама
"Нефтегаз". Фото: minenergo

Окружной суд Амстердама арестовал акции дочерней компании "Газпрома" (Россия) South Stream Transport B.V. по иску Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" в то время, как НБУ заявил, что "Газпром" должен прокачать 50 млрд куб. м газа через Украину.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"22 октября суд Амстедама удовлетворил требование "Нефтегаза" об аресте с 23 октября 100% акций дочерней компании "Газпрома" - South Stream Transport", - говорится в нем.

"Нефтегаз" отмечает, что по состоянию на 25 октября "Газпром" отказывается выплачивать "Нефтегазу" долг в размере 2,56 млрд долларов и уже начал принимать меры, целью которых является предотвращение принудительного исполнения арбитражного решения, в том числе  передачи активов, таких как акции South Stream Transport, во владение других субъектов хозяйствования.

"Именно поэтому "Нефтегаз" инициировал отдельный судебный процесс в суде Амстердама, где доказывал неправомерность действий "Газпрома" по перемещению акций South Stream Transport B.V. своей дочерней компании. Теперь акции South Stream Transport B.V. арестованы", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" требует от "Нефтегаза" отозвать судебные иски до заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

6 июля "Нефтегаз" подал иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом" и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов, не считая процентов. Долг "Газпрома" перед "Нефтегазом" по результатам двух производств в Стокгольмском арбитраже увеличился на 10% до 2,8 млрд долларов.

Также "Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

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