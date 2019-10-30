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30 октября 2019, среда, 15:09 1743
Верховная Рада и партии 2019-10-30T15:33:32+02:00
Українські Новини
Фото дня: рука Арахамии рассмешила соцсети

Фото дня: рука Арахамии рассмешила соцсети

Фото дня, Реакция соцсетей, Слуга народа, Давид Арахамия, Ольга Савченко
Арахамия и Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Арахамия и Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov

В социальной сети кроме депутата Богдана Яременко, который переписывался с проституткой, активно распространяется фотография председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с коллегой по партии Ольгой Савченко.

Фото на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов.

"Когда лидер фракции объясняет тонкости рабочего процесса", - подписал он фото.

Арахамия и Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosovАрахамия и Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov

В комментарии под фото активно начали обсуждать кадр.

"Опять обидятся, что-то не так сфотографировал))) Но получилось забавно)))" - написал Константин Железняк.

"Кива также с этого начинал", - пишет Ангелина Шостак.

"Госпожа очень сосредоточенно слушает, молодец", - комментирует Кристина Кривая.

Как сообщали Українські Новини, журналисты поймали народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко на деликатной переписке с девушкой с пониженной социальной ответственностью во время работы в сессионном зале парламента, однако депутат заявляет, что это была провокация.  Тем временем, в соцсетях уже бодро шутят на эту тему, желают народного депутата за тот разнос, который ему дома устроит жена, советуют ночевать в Раде и купить бронник, а еще предполагают, что проституток он покупал только для того, чтоб отпустить их на свободу. 

Больше новостей о: Фото дня Реакция соцсетей Слуга народа Давид Арахамия Ольга Савченко

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