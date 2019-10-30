Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий в Киевской области в Переяслав. За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини. Кроме этого, парламентарии переименовали 4 поселка: Мазарня-Каранская Львовской области - в Мазярня-Каранская, Островки Волынской области - в Островы, Рачки Винницкой области в Подольское, Бирки Львовской области - на поселок Борок.Как сообщали Українські Новини, в сентябре депутаты предложили Раде переименовать Переяслав-Хмельницкий в Переяслав. Переименование Переяслав-Хмельницкого инициировано городским советом для возвращения его исторического названия. Вопрос о переименовании поддержан территориальной общиной на общественных слушаниях и Переяслав-Хмельницким городским и Киевским областным советами. В апреле Конституционный Суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.Также Правовой комитет Рады передал 9-му созыву законопроекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской области.