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30 октября 2019, среда, 14:17 73
Общество 2019-10-30T14:18:37+02:00
Українські Новини
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Киевская область, Переименование, Переяслав-Хмельницкий, Рада 9 созыва, Переяслав
Переяслав-Хмельницкий. Фото: Википедия
Переяслав-Хмельницкий. Фото: Википедия

Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий в Киевской области в Переяслав.

За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Кроме этого, парламентарии переименовали 4 поселка: Мазарня-Каранская Львовской области - в Мазярня-Каранская, Островки Волынской области - в Островы, Рачки Винницкой области в Подольское, Бирки Львовской области - на поселок Борок.


Как сообщали Українські Новини, в сентябре депутаты предложили Раде переименовать Переяслав-Хмельницкий в Переяслав.

Переименование Переяслав-Хмельницкого инициировано городским советом для возвращения его исторического названия. Вопрос о переименовании поддержан территориальной общиной на общественных слушаниях и Переяслав-Хмельницким городским и Киевским областным советами. 

В апреле Конституционный Суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Также Правовой комитет Рады передал 9-му созыву законопроекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской области.

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