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30 жовтня 2019, середа, 13:33 17
Верховна Рада і партії 2019-10-30T15:45:03+02:00
Українські Новини
Біля Верховної Ради тисяча людей протестувала проти відкриття ринку землі

Біля Верховної Ради тисяча людей протестувала проти відкриття ринку землі

Акція протесту, Ринок землі

Близько 1 тис. активістів протестують і біля будівлі Верховної Ради проти відкриття ринку землі.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Станом на 10:00 активісти розташувалися на площі Конституції, учасники акції продовжують приходити.

Рух вулиць не перекрито, а на самій площі встановлена сцена.

Протестувальники тримають плакати з вимогами "Ні продажу землі олігархам", "Президент, не допустіть продажу землі олігархам", "Ні спекуляціям на землі", "2178-10 знищить ринок землі" та інші.

У мітингу беруть участь партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", організація "Всеукраїнська аграрна рада" і Аграрна партія.

Обстановка спокійна.

Правопорушень помічено не було.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді запустити ринок землі.

Також Президент Зеленський хоче зменшити допустима кількість землі на людину.

Тим часом більше 80% українців проти продажу земель іноземцям.

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