Рада отказалась создать следственную комиссию для расследования массовых беспорядков в Одессе 2014 года

Верховная Рада отказалась создать временную следственную комиссию о расследовании массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

За принятие проекта постановления №2198 проголосовали 79 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Основными целями комиссии являлись бы расследование причин беспорядков, их организаторов, подстрекателей и пособников, наличие предварительного сговора, обстоятельства нанесения повреждений, соблюдения закона участниками и правоохранителями.

Членами ВСК предлагалось назначить 18 депутатов, из них Николай Скорик (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") - председателем, Алексей Леонов ("Слуга народа") - его заместителем.

Как сообщали Українськi Новини, обвиняемые в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 вышли из СИЗО после внесения 150 тыс. гривен залога.



Ранее мониторинговая миссия ООН назвала неэффективным расследование одесской трагедии 2 мая 2014.



Тем временем ГБР открыло дело против Парубия из-за возможной его причастности к беспорядкам в Одессе 2 мая.