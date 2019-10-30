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30 октября 2019, среда, 12:52 857
Верховная Рада и партии 2019-10-30T12:53:20+02:00
Українські Новини
Рада отказалась создать следственную комиссию для расследования массовых беспорядков в Одессе 2014 года

Рада отказалась создать следственную комиссию для расследования массовых беспорядков в Одессе 2014 года

Одесса, Верховная Рада, Массовые беспорядки, Одесская трагедия 2 мая 2014 года, Рада 9 созыва
Дом профсоюзов в Одессе. Фото: odessa-life.od.ua
Дом профсоюзов в Одессе. Фото: odessa-life.od.ua

Верховная Рада отказалась создать временную следственную комиссию о расследовании массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

За принятие проекта постановления №2198 проголосовали 79 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Основными целями комиссии являлись бы расследование причин беспорядков, их организаторов, подстрекателей и пособников, наличие предварительного сговора, обстоятельства нанесения повреждений, соблюдения закона участниками и правоохранителями.

Членами ВСК предлагалось назначить 18 депутатов, из них Николай Скорик (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") - председателем, Алексей Леонов ("Слуга народа") - его заместителем.

Как сообщали Українськi Новини, обвиняемые в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 вышли из СИЗО после внесения 150 тыс. гривен залога. 


Ранее мониторинговая миссия ООН назвала неэффективным расследование одесской трагедии 2 мая 2014

Тем временем ГБР открыло дело против Парубия из-за возможной его причастности к беспорядкам в Одессе 2 мая. 

Больше новостей о: Одесса Верховная Рада Массовые беспорядки Одесская трагедия 2 мая 2014 года Рада 9 созыва

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