Рада відмовилася створити слідчу комісію для розслідування масових заворушень в Одесі 2014 року

Верховна Рада відмовилася створити тимчасову слідчу комісію з розслідування масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

За ухвалення проекту постанови №2198 проголосували 79 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Основними цілями комісії були б розслідування причин заворушень, їх організаторів, підбурювачів і пособників, наявність попередньої змови, обставини заподіяння ушкоджень, дотримання закону учасниками та правоохоронцями.

Членами ТСК пропонувалося призначити 18 депутатів, з них Микола Скорик (фракція "Опозиційна платформа - За життя") - головою, Олексій Леонов ("Слуга народу") - його заступником.

Як повідомляли Українські Новини, обвинувачені у масових заворушеннях в Одесі 2 травня 2014 вийшли із СІЗО після внесення 150 тис. гривень застави.



Раніше моніторингова місія ООН назвала неефективним розслідування одеської трагедії 2 травня 2014.



Тим часом ДБР відкрило справу проти Парубія через можливу причетність до безладів в Одесі 2 травня.