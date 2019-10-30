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30 жовтня 2019, середа, 12:57 7
Верховна Рада і партії 2019-10-30T12:58:05+02:00
Українські Новини
Рада відмовилася створити слідчу комісію для розслідування масових заворушень в Одесі 2014 року

Рада відмовилася створити слідчу комісію для розслідування масових заворушень в Одесі 2014 року

Тимчасова слідча комісія, Одеса, Одеська трагедія 2 травня 2014 року, трагічні події 2 травня 2014, Рада 9 скликання
Будинок профспілок в Одесі. Фото: odessa-life.od.ua
Будинок профспілок в Одесі. Фото: odessa-life.od.ua

Верховна Рада відмовилася створити тимчасову слідчу комісію з розслідування масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

За ухвалення проекту постанови №2198 проголосували 79 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Основними цілями комісії були б розслідування причин заворушень, їх організаторів, підбурювачів і пособників, наявність попередньої змови, обставини заподіяння ушкоджень, дотримання закону учасниками та правоохоронцями.

Членами ТСК пропонувалося призначити 18 депутатів, з них Микола Скорик (фракція "Опозиційна платформа - За життя") - головою, Олексій Леонов ("Слуга народу") - його заступником.

Як повідомляли Українські Новини, обвинувачені у масових заворушеннях в Одесі 2 травня 2014 вийшли із СІЗО після внесення 150 тис. гривень застави.


Раніше моніторингова місія ООН назвала неефективним розслідування одеської трагедії 2 травня 2014.

Тим часом ДБР відкрило справу проти Парубія через можливу причетність до безладів в Одесі 2 травня.

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