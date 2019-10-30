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30 октября 2019, среда, 12:26 234
Общество 2019-10-30T12:39:48+02:00
Українські Новини
Почти половину жилфонда не подключили к отоплению

Почти половину жилфонда не подключили к отоплению

Украина, Отопление, Минрегион, Жилые дома, Социальные объекты

По состоянию на 08:30 30 октября по Украине к системам отопления подключено 64,7% социальных объектов и 56,9% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Самый высокий процент жилфонда подключения в Винницкой (92,7%), Донецкой (86,1%), и Черновицкой (86,6%) областях.

Закарпатская область завершила подключение жилых домов к отоплению.

По состоянию на утро 30 октября не подключается отопление жилфонда только в Херсонской и Львовской областях.

Меньше половины объектов социальной сферы отапливается в Волынской (41,4%), Запорожской (49,0%), Киевской (49,3%), Львовской (35,2%), Одесской (42,1%), Тернопольской (40,0%), Херсонской (8,9%) и Черновицкой (38,6%) областях.

В Киеве к отоплению подключено 98,1% объектов социальной сферы и 65,2% жилого фонда.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине начался отопительный сезон


Ранее журналист заявил, что Кабмин отменит Постановление №560, чтобы в городах не отключили горячую воду и отопление. 

Тем временем Кличко хочет на треть поднять тариф на отопление уже этой зимой. 

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