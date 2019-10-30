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30 октября 2019, среда, 10:50 1633
Судебная власть 2019-10-30T10:57:04+02:00
Українські Новини
ГПУ должна принять по Богдану процессуальное решение, - Горбатюк

ГПУ должна принять по Богдану процессуальное решение, - Горбатюк

Генпрокуратура, ГПУ, Сергей Горбатюк, Андрей Богдан
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/"BBC Украина"

Сергей Горбатюк, которого уволили с должности начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры, заявляет, что Генпрокуратура должна принять процессуальное решение по главе Офиса Президента Андрею Богдану из-за возможного совершения им правонарушений во время работы в Кабинете Министров Николая Азарова.

Об этом Горбатюк сказал в интервью "Главкому", передают Українськi Новини.

Он напомнил, что именно Богдан в 2012 году представлял Кабмин в судах по делу о взыскании с Украины в пользу России 3,2 млр гривен долга ЕЭСУ ("Единые энергетические системы Украины").

"В то же время есть ряд лиц, которые сопровождали упомянутый судебный процесс, которые влияли на принятие решений и по ним должны быть приняты соответствующие процессуальные решения. Среди таких лиц фигурирует именно Богдан", - подчеркнул экс-начальник управления спецрасследований.

Горбатюк также заявил, что руководство Генпрокуратуры отказывается принимать процессуальные решения по судьям, которые незаконно взыскали долг ЕЭСУ с Украины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее источник в Генпрокуратуре сообщил Українським Новинам, что управление спецрасследований рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офиса Президента Богдану.

После чего в Генеральной прокуратуре заявили, что не располагают информацией об изучении вопроса вручения подозрения главе Офисе Президента Андрею Богдану.

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