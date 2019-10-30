Горбатюку в связи с увольнением выплатили почти миллион гривен

Генеральная прокуратура выплатила 950 тыс. гривен зарплаты бывшему начальнику управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергею Горбатюку в связи с увольнением.

Об этом свидетельствует информация о существенных изменениях в имущественном состоянии за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Горбатюк указал, что 25 октября получил 948 398 гривен зарплаты.

Кроме того, экс-начальник управления подал е-декларацию перед увольнением, из которой следует, что в текущем году - в январе - он за 260 тыс. гривен приобрел автомобиль Volkswagen Golf 2012 года выпуска.

Всего с начала года Горбатюк получил зарплату в размере 1 555 899 гривен и 54 330 гривен пенсии.

Как сообщали Українськi Новини, Горбатюк рассказал, как Зеленский с Богданом просили его расследовать убийства силовиков на Евромайдане.

Горбатюк также соощил, что расследование дел Майдана остановлено.