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30 октября 2019, среда, 09:19 34
Жизнь 2019-10-30T09:19:15+02:00
Українські Новини
Хэллоуин-2019: самое креативное, необычное и "страшно вкусное" печенье на праздник

Хэллоуин-2019: самое креативное, необычное и "страшно вкусное" печенье на праздник

Печенье, Хэллоуин-2019, рецепты печенья, Печенье на Хэллоуин

Хэллоуин в Украине уже давно ассоциируется не только с костюмированными вечеринками, для которых можно подобрать самый шокирующий костюм и страшный макияж, но и с осеннними креативными и необычными вкусностями, которыми можно приготовить - а заодно и напугать впечатлительных людей.

Одним из неизменных атрибутов Хэллоуина является ароматное печенье - темными осенними вечерами приятно порадовать душистой выпечкой близких людей. Для того, чтоб его испечь - обычно не нужно ничего особенного, разве что черные и оранжевые гелевые красители, "осенние" специи - корица, гвоздика, имбирь и кардамон, и тематические формы для вырезания печенья из теста. 

Уже самым классическим печеньем на Хэллоуин давно стали "Пальцы ведьмы" - выглядят они шокирующе, на вкус бесподобны, дети и взрослые приходят от него в восторг.

Очень просты в приготовлении и другие "печеньки" на праздник - шоколадные паучки.

Также совершенно в духе Хэллоуина делаются и другая тематическая сладость - печенье в виде маленьких скелетов. Напугать ими никого не получится, зато вот полакомиться к чаю - вполне. 

Для тех, кому хочется не только песочного печенья, но и других видов сладостей к столу - можно приготовить забавных привидений из белоснежного безе.

А также - к тематическому столу на Хэллоуин замечательно подойдут такие сладости, как кейк-попсы - круглые шарики из бисквита с покрытием из глазури.

А после выпечки не забудьте прочитать о идеях для маникюра на Хэллоуин, а также, как можно с помощью тыквы на Хэллоуин создать атмосферу праздника.

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