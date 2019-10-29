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  • Грим на Хэллоуин своими руками: лучшие образы для девушек и мужчин
29 октября 2019, вторник, 21:00 36
Жизнь 2019-10-29T21:00:02+02:00
Українські Новини
Грим на Хэллоуин своими руками: лучшие образы для девушек и мужчин

Грим на Хэллоуин своими руками: лучшие образы для девушек и мужчин

Хэллоуин, макияж, грим, Грим на Хэллоуин, Хэллоуин-2019

Приближается один из самых ярких, веселых и однозначно - самых мистических праздников в году, Хэллоуин и уже пора подбирать себе образ, костюм и грим для вечеринок и концертов. Хэллоуин уже давно прижился в Украине, а значит, мероприятий на него будут сотни в любом городе и подготовится можно будет даже дома - например, сделать мистический грим и выбрать один из лучших костюмов для праздника. Главный секрет тут - начинать делать "жуткий" мейк-ап уже после того, как надели костюм, иначе его можно будет легко смазать. 

2019 год подарил всем много образов, в которые можно будет перевоплотиться на вечеринку. Это и образ Джокера, и образ клоуна из фильма "Оно", и Малефисента, и даже Харли Квинн с битой в руках - нарядившись в такой образ, никто не останется на вечеринке без внимания.

Перед тем, как делать макияж на праздник, необходимо вымыть и высушить лицо, прикрепить к нему все элементы, изменяющие его форму - такие как накладной нос и шрамы), и нанести краску-фундамент основного цвета - лучше делать это с помощью губки. Для того, чтоб нанести сам макияж, нужно обзавестись палеткой ярких теней или красок для аквагрима, тушью, черной подводкой и спонжами для мейк-апа. Также стоит обратить внимание на то, что при нанесении каждого слоя макияжа вы должны позволить ему хорошо просохнуть. Для ускорения этого процесса можно использовать фен. 

Макияж "Малефисента" на Хэллоуин-2019

Также популярность в 2019 году получил трейлер будущего фильма про злодейку Харли Квинн - "Хищные птицы" и хорошей идеей будет повторить ее макияж на Хэллоуин. 

Макияж Харли Квинн на Хэллоуин-2019

Грим на Хэллоуин для парней тоже может быть уникальный, выразительный и мистический. Например, грим жуткого клоуна Пеннивайза из фильма "Оно" подойдет именно к этому случаю.

Грим Пеннивайза на Хэллоуин-2019

Несомненно, что одним из самых ярких кинособытий стал выход фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Фильм получил массу положительных отзывом, а грим Джокера, который он также, кстати, накладывал своими руками, тоже уже стал легендарным. 

Грим Джокера на Хэллоуин-2019

Ранее Українські Новини писали об идеях для маникюра на Хэллоуин, а также, как можно с помощью тыквы на Хэллоуин создать атмосферу праздника.

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