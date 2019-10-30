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30 октября 2019, среда, 08:00 139
Общество 2019-10-30T08:00:03+02:00
Українські Новини
Очередь грузовиков в Словакию выросла в два раза: появилось видео пробки из фур

Очередь грузовиков в Словакию выросла в два раза: появилось видео пробки из фур

Фуры, грузовики, Пробка на границе, Граница со Словакией

Очередь грузовиков в пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецке" выросла в два раза по сравнению с прошлыми сутками. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Прошлые сутки на КПП "Ужгород" на границе со Словакией стояло около 500 грузовиков.

Сообщалось, что за сутки пограничники пропускают около 50-80 транспортных средств. Сейчас такое же количество пропускают за 12 часов.

Как сообщали Українські Новини, на украино-словацкой границе возле КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" образовалась очередь из 450 грузовиков, протяжность которой более 10 км.

В то время, как таможню обвиняют в искусственных задержках при оформлении, 25 октября на Закарпатском таможенном пункте "Ужгород" на границе со Словакией скопилось 350 грузовых транспортных средств (фур) из-за отсутствия разрешения Польши на международные грузоперевозки.

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