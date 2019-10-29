Співробітника НБУ підозрюють у вимаганні $50 тис. хабара

Правоохоронці затримали співробітника Національного банку за підозрою у вимаганні 50 тис. доларів хабара.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Досудове розслідування встановило, що зазначену суму спеціаліст НБУ вимагав від директора пункту обміну валют за сприяння в отриманні безстрокової генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій.

Прокуратура затримала чоловіка біля будівлі НБУ в момент передачі йому 40 тис. доларів.

Правоохоронці готують йому повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинений в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Затримання співробітника НБУ при отриманні хабара. Фото: прокуратура Києва

А в прес-службі НБУ заявили, що затриманий за підозрою у вимаганні 50 тис. доларів хабара співробітник Національного банку не займає керівних посад і працює в департаменті, який відповідає за господарське забезпечення діяльності НБУ.

"Затриманий не є працівником структурного підрозділу, який здійснює видачу ліцензій на здійснення валютних операцій. Він займає некеручу посаду і працює в департаменті, який відповідає за господарське забезпечення діяльності НБУ", - йдеться в повідомленні.

Національний банк також повідомляє, що рішення НБУ про видачу ліцензій приймаються колегіальним органом на підставі висновків низки департаментів, що унеможливлює вплив однієї людини на процес прийняття таких рішень.

НБУ планує провести внутрішню перевірку і заявляє про готовність всіляко сприяти проведенню слідчих дій правоохоронців.

Як повідомляли Українські Новини, керівника поліції в Рівненській області підозрюють у отриманні майже 40 тис. гривень хабара.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що сьогодні корупція в Україні на найвищому рівні вже відсутня. А Рада прийняла новий законопроект про доноси на корупціонерів за винагороду.