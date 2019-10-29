Ноябрь в Киеве начнется с резкого потепления

В Киеве после заморозков и холодной погоды, в воскресенье, 3 ноября, температура воздуха повысится до 10 градусов, а с понедельника, 4 октября, потеплеет до +16 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Киевляне Если вы замерзли и перебегаете живо и коротко от офиса до машины и от кофейни в маршрутку, пусть вас будет греть мысль о потеплении. Уже с ближайшего воскресенья, с 3 ноября, с переходом на следующую неделю, температура воздуха существенно повысится (см. диаграмму) Днем в воскресенье ожидается до +10 градусов, а дальше до + 12 + 16 градусов!"- написала синоптик.

Сейчас атмосферный фронт может привести к небольшим дождей.

"А сейчас нас проходит атмосферный фронт, поэтому может упасть пару капель на нос", - зазанчила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 08:30 28 октября все области начали отопительный сезон, подключение систем отопления жилого фонда началось в 16 областях и Киеве.

Ранее синоптики предупреждали о серьезном похолодании в течении последних чисел октября.