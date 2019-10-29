Рада ратифицировала соглашение с США по FATCA

Верховная Рада ратифицировала соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) и связанные законопроекты.

За принятие законопроекта №0001 в целом проголосовали 310 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Межправительственное соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" подписали 7 февраля 2017 года в Киеве Украина и США.

Для его осуществления и урегулирования порядка исполнения финансовыми учреждениями Украины требований закона FATCA были разработаны изменения в украинское законодательство, в частности, в Налоговый кодекс и законы "О банках и банковской деятельности" и "О депозитарной системе Украины".

Изменения в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" вносятся в части порядка раскрытия банковской тайны, а в Закон Украины "О депозитарной системе Украины" - в части доступа к информации, содержащейся в системе депозитарного учета.

Порядок раскрытия такой информации в первом случае устанавливается Национальным банком Украины, во втором - Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по согласованию с Минфином и Государственной фискальной службой (ГФС).

Указанные изменения в законодательство Украины позволят осуществлять обмен информацией не только в рамках соглашения по применению положений FATCA, но и в рамках других международных договоров, содержащих положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, или заключенных на их основании межведомственных договоров, в т. ч. по осуществлению автоматического обмена информацией в соответствии со стандартом отчетности CRS.

Обмен информацией пока будет осуществляться в одностороннем порядке - от Украины к США, но украинская сторона в дальнейшем сможет провести консультации с Соединенными Штатами о внесении изменений в соглашение в части введения двустороннего обмена.

Как сообщали Українські Новини, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предлагает обсудить изменения в налоговую систему, чтобы снять вопрос физических лиц-предпринимателей (ФЛП), стимулировать создание рабочих мест, а также добиться увеличения зарплаты и уменьшить безработицу.

Ранее Верховная Рада ввела единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ).