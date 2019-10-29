За перевезення дітей без автокрісла будуть штрафувати на 850 гривень

Верховна Рада ввела штраф до 850 гривень за порушення норм перевезення дітей.

За прийняття законопроекту №1150 за основу проголосували 323 депутати за мінімально необхідних 226, в цілому - 332, передають Українські Новини.

Вводиться штраф за порушення правил перевезення дітей в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 510 гривень.

Повторне подібне порушення протягом 1 року спричинить штраф в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вже повідомлялося про те, що за неправильне перевезення дітей в автомобілі можуть в 2 рази збільшити штрафи.

Також раніше повідомлялося, що 6 березня 20 депутатів запропонували Раді збільшити штраф за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами з 51 до 510 гривень.

І з Нового року Міністерство внутрішніх справ ініціює зміна системи штрафів за перевищення швидкості руху в 2020 році.

Тим часом з 1 жовтня водіям потрібно включати ближнє світло фар за містом. Верховна Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги.