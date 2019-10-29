підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 жовтня 2019, вівторок, 13:48 10 Карта
Суспільство 2019-10-29T13:53:11+02:00
Українські Новини
Похолоднішає до -5 і підуть дощі: прогноз погоди в Україні на середину тижня

Похолоднішає до -5 і підуть дощі: прогноз погоди в Україні на середину тижня

Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, Похолодання, погода в жовтні
Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

У той час, як антициклон Oldenburgia несе в Україну холод і морози, 30 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +5...+7 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +3...+9 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси. У Моршині без істотних опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +6...+8 градусів. У Трускавці без істотних опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +6...+8 градусів. У Сваляві без істотних опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +9...+11 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +3...+8 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, вдень +3...+8 градусів, місцями до +10 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +3...+10 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, удень +8...+13 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +8...+13 градусів. У Ялті вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +12...+14 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про заморозки. Тим часом з'явився прогноз погоди на тиждень і початок листопада з морозами та снігом.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні Похолодання погода в жовтні

Архів
Новини
Для проведення реальної реформи з судової системи потрібно прибрати "грантоїдів", - юрист 14:21
"Укрзалізниця" почне процедуру IPO 14:15
ЗСУ проведе ракетні стрільби над Чорним морем на початку листопада 14:11
Похолоднішає до -5 і підуть дощі: прогноз погоди в Україні на середину тижня 13:48 Карта
Дифтерія прогресує: в Україні вже зафіксували 18 випадків зараження 13:33
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець 11:19
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо 10:11 Документ
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, – ЗМІ 21:19
Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова 15:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok