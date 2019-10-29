Похолоднішає до -5 і підуть дощі: прогноз погоди в Україні на середину тижня

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +3...+9 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси. У Моршині без істотних опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +6...+8 градусів. У Трускавці без істотних опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +6...+8 градусів. У Сваляві без істотних опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +9...+11 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +3...+8 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, вдень +3...+8 градусів, місцями до +10 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +3...+10 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, удень +8...+13 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +8...+13 градусів. У Ялті вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +12...+14 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про заморозки. Тим часом з'явився прогноз погоди на тиждень і початок листопада з морозами та снігом.