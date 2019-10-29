Дифтерия прогрессирует: в Украине зафиксировали уже 18 случаев заражения

В октябре в Украине зафиксировано 18 случаев дифтерии в то время, как болезнь вспыхнула среди ураинцев.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Всего с начала года медики зафиксировали 5 случаев дифтерии, 5 из которых подтверждено лабораторно (в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях).

По состоянию на 1 октября в Украине привито от заболевания 59,5% детей в возрасте до года и 52,3% взрослых (процент от количества, предусмотренного плановой вакцинацией). Всего за указанный период привито лишь 200 тысяч детей в возрасте до года и 1,5 млн взрослых.

Центр общественного здоровья подчеркнул, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Ранее медики зарегистрировали случай дифтерии у 9-летнего ребенка в Киеве.

За последние годы в Украине регистрировались единичные случаи заболевания дифтерией: 2011 год - 8 случаев (среди них - 2 детей), 2012 - 5 (среди них - 1 ребенок) 2013 - 6 (среди них - 2 ребенка), 2014 - 4 (среди них - 1 ребенок), 2015 - 2 (среди них - 1 ребенок), 2016 - 4 взрослых (1 - в Ивано-Франковской области, 1 - в Одесской и второй Киеве), 2017 - случаев заболевания дифтерией зарегистрировано не было.

Летальных случаев за данный период не было.

Как сообщали Українські Новини, сыворотки от дифтерии в Украине уже не хватает. Также Минздрав подтвердил случай дифтерии в Киеве.