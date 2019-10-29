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29 жовтня 2019, вівторок, 13:33 18
Суспільство 2019-10-29T13:40:17+02:00
Українські Новини
Дифтерія прогресує: в Україні вже зафіксували 18 випадків зараження

Дифтерія прогресує: в Україні вже зафіксували 18 випадків зараження

МОЗ, Хвороба, Дифтерія, зараження
Шприц. Фото: pixabay
Шприц. Фото: pixabay

У жовтні в Україні зафіксовано 18 випадків дифтерії у той час, як хвороба спалахнула серед українців.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Всього з початку року медики зафіксували 5 випадків дифтерії, 5 з яких підтверджено лабораторно (в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях). Станом на 1 жовтня в Україні щеплено від захворювання 59,5% дітей у віці до року і 52,3% дорослих (відсоток від кількості, передбаченої планової вакцинацією).

Всього за вказаний період щеплено лише 200 тисяч дітей у віці до року і 1,5 млн дорослих. Центр громадського здоров'я підкреслив, що країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості у всіх регіонах.

Летальних випадків за даний період не було.

Раніше медики зареєстрували випадок дифтерії у 9-річної дитини в Києві.

За останні роки в Україні реєструвалися поодинокі випадки захворювання на дифтерію: 2011 рік - 8 випадків (серед них - 2 дітей), 2012 - 5 (серед них - 1 дитина) 2013 - 6 (серед них - 2 дитини), 2014 року - 4 (серед них - 1 дитина), 2015 - 2 (серед них - 1 дитина), 2016 - 4 дорослих (1 - в Івано-Франківській області, 1 - в Одеській і другий Києві) 2017 - випадків захворювання на дифтерію зареєстровано не було. Летальних випадків за цей період не було.

Як повідомляли Українські Новини, сироватки від дифтерії в Україні вже не вистачає. Моз підтвердив випадок дифтерії в Києві.

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