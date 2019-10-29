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29 октября 2019, вторник, 09:25 1371
Общество 2019-10-29T09:26:34+02:00
Українські Новини
В Киеве на проспекте Науки произошел выброс радиации

В Киеве на проспекте Науки произошел выброс радиации

Киев, Радиация, Излучение, Лаборатория, ГосЧС Украины
Противогаз. Фото: pixabay
Противогаз. Фото: pixabay

В одном из зданий Центральной геофизической обсерватории в Киеве на проспекте Науки зафиксировали повышенный уровень радиации. Об этом сообщила пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Повышенный уровень радиационного излучения обнаружили в здании физико-химической лаборатории, расположенной на проспекте Науки, 39.

"Во время проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории", - заявили в ГосЧС Украины.

По словам спасателей, повышенный уровень радиации зафиксирован лишь внутри помещения, снаружи радиационный фон был в норме. Угрозы персонала лаборатории и окружающей среде нет.

В ГосЧС добавили, что загрязненные фрагменты здания будут утилизированы. О причинах выброса радиации ничего не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, тайфун "Хагибис" в Японии смыл радиоактивные мешки с Фукусимы в океан, а ученые обнаружили вспышки радиации в Антарктиде.

Напомним, 23 сентября в Чернобыльской зоне произошел пожар

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