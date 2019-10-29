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  • Витрати на опалення можна скоротити вдвічі: як заощадити на комуналці
29 жовтня 2019, вівторок, 09:07 14
Економіка 2019-10-29T09:30:01+02:00
Українські Новини
Витрати на опалення можна скоротити вдвічі: як заощадити на комуналці

Витрати на опалення можна скоротити вдвічі: як заощадити на комуналці

Опалювальний сезон, електрика, Водопостачання, комунальні послуги, комуналка, економія
Комуналка.
Комуналка.

Болючою статтею витрат українців є комуналка, яка традиційно зросте з початком опалювального сезону. Рядовий українець витрачає на оплату водопостачання, електрики та опалення 15-18% доходів. Але експерти запевняють, що витрати можна скоротити, повідомляє "Сьогодні".

Тамара Подоляко в 2016 році стала головою правління житлово-будівельного кооперативу (ЖБК) "Печерський-11". Такий орган самоврядування у столичній багатоповерхівці існує ще з 1977 року. По суті, це те ж саме, що сучасні об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОБББ). Правда, співпрацювати один з одним мешканці будинку на Печерську почали на повну силу тільки три роки тому. Тоді в будинку провели енергоаудит, і закипіла робота.

"Ми встановили індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням, замінили старі дерев'яні вікна на сходових прольотах на енергоефективні, поміняли вхідні двері", – перераховує Тамара.

Такі оновлення коштують чимало, але мешканці будинку заплатили мізер.

"Кожна квартира витратила на всі ці заходи 300 гривень, а робіт зроблено на 808 тисяч гривень", – каже Тамара.

Все завдяки програмі столичної мерії з енергоефективності та "теплим кредитами". Мешканці будинку подалися на конкурс і отримали фінансування за формулою 70/30, тобто 70% грошей за роботи заплатив місцевий бюджет, а жителі – інші 30%. Проведені роботи допомогли економити на опаленні кожної квартири до 40%.

"Підключений температурний датчик, і в залежності від температури на вулиці, цей датчик, спрацьовує", – ділиться досвідом Тамара. 

Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко підтверджує: так можна скоротити витрати на опалення і вдвічі. Адже єдиний спосіб реально економити – скорочувати споживання. Якщо в середньому мешканці будинку сплачують 38 гривень за опалення квадратного метра, то при встановленні індивідуального теплового пункту, сума зменшується до 18-20 гривень.

Якщо витрати на опалення можна скоротити утепленням будівлі і регулюванням подачі тепла, то сплачуючи за електроенергію, не забувайте про енергозберігаючі лампи. Воду теж можна використовувати розумно. Найбільше її витрачаємо, коли приймаємо ванну, а не душ.

Раніше Українські Новини писали, що "світить" українцям в опалювальний сезон. Тим часом сім'ї, які отримують субсидію, платитимуть за комуналку більше.

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