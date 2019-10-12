Коммунальные услуги подорожают: что "светит" украинцам в отопительный сезон

С началом отопительного сезона суммы в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг снова вырастут, поскольку в них добавится одна из основных статей расходов на ЖКУ – отопление.

Как пишет "Сегодня", в нынешнем году украинцам не приходилось серьезно расстраиваться из-за повышения тарифов. По данным Госстата, в целом цены на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году снизились на 2%. Конечно, основным источником снижения цен стал газ, который подешевел аж на 25,6%. Остальные тарифы немного подросли (кроме электроэнергии, которая давно уже не меняется в цене). В частности, плата за холодную воду и водоотвод увеличилась на 9,6%, за горячую воду и отопление – на 13,7%. Квартплата поднялась на 6,3% (это в целом по Украине, в разных регионах ситуация не одинаковая).

С какими тарифами мы входим в новый отопительный сезон? И как могут измениться цены в ближайшее время?

На сегодняшний день вопросы формирования большинства тарифов на жилищно-коммунальные услуги отданы на места. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), только утверждает (или не утверждает) их. Также она может устанавливать предельные тарифы на некоторые виды ЖКУ. Из-за такой децентрализации тарифных вопросов ситуация в разных регионах может отличаться. Однако общая тенденция осталась прежней: поставщики различных коммунальных услуг намерены тарифы повышать.

Традиционно накануне отопительного сезона НКРЭКУ пересматривает тарифы на воду, водоотвод и отопление, по представлению компаний-производителей и поставщиков этих услуг. Чаще всего, конечно, в сторону повышения. В этом году в сентябре также вышла целая серия постановлений НКРЭКУ, которыми были утверждены повышенные тарифы на воду.

Поскольку тарифы зависят от ситуации на местах, говорить о том, на сколько изменились тарифы в целом или в среднем, сложно. Например, тарифы "Житомирводоканала" выросли всего на 4%: вода – с 7,27 до 7,85 грн за кубометр, водоотвод – с 8,19 до 8,64 грн (здесь и далее цифры приведены без учета НДС). Тарифы "Винницаоблводоканала" выросли на 7%: за холодную воду – с 8,05 до 8,6 грн и за водоотвод – с 4,89 до 5,22 грн кубометр. А тариф "Днепрводоканала" на воду поднялся сразу на 21% (с 7,56 до 9,17 грн), а на водоотвод – аж на 25% (с 4,98 до 6,21 грн за кубометр).

В ряде регионов новые тарифы еще не утверждены, но местные водоканалы уже предупреждают клиентов, что они повысятся. Например, "Киевводоканал" разместил информацию о том, что тариф на воду для бытовых потребителей повысится с 9,01 до 9,62 грн, на водоотвод – с 7,97 до 8,51 грн за кубометр. Таким образом, подорожание составит примерно 7%.

Тарифы на горячую воду и отопление также рассчитываются на местах и утверждаются НКРЭКУ. На днях премьер-министр Алексей Гончарук успокоил украинцев, что в ближайшее время правительство не планирует повышать эти тарифы.

Издание напоминает, что с июня в Украине действует постановление Кабмина о предельном тарифе на теплоснабжение. Согласно этому документу, тариф на тепло не может превышать 1400 грн за Гкал (в домах со счетчиком) или 35 грн за 1 кв. м (в домах без счетчиков). А во многих регионах и в прошлом сезоне тарифы на тепло вплотную приближались к этому граничному показателю.

В то же время из слов премьера можно сделать вывод, что избежать повышения тарифов на тепло в будущем вряд ли удастся. "Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, и все для этого делаем, но не все от нас зависит", – сказал, в частности, Алексей Гончарук.

Многие поставщики тепла считают, что основания для повышения тарифов есть. Например, недавно на сайте "Киевтеплоэнерго" были опубликованы повышенные тарифы, которые планируется подать в НКРЭКУ. Они практически на 30% выше существующих. В КГГА пока также успокаивают: мол, в ближайшее время тарифы вырастут. Однако, если их утвердит НКРЭКУ, суммы в квитанциях вырастут.

В прошлый раз тепло дорожало в Украине в январе 2019 года.

Если для жителей многоквартирных домов основная статья расходов по ЖКУ – это тариф на тепло, то для многих частных и малоэтажных домов – газ. Цена на газ устанавливается на государственном уровне "Нафтогазом Укаины", но стоимость транспортировки газа также определяется на местах, потому итоговые суммы за этот вид ЖКУ в каждом регионе разные.

Благодаря конъюнктуре рынка, начиная с весны, тариф на газ для населения у нас снижается практически каждый месяц, потеряв в цене уже порядка 30%. В очередной раз газ подешевел в сентябре: на 3%, или примерно на 20 копеек. В зависимости от региона, за кубометр газа украинцы платили в сентябре от 5,89 до 6,59 грн. И глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что имеются предпосылки для дальнейшего снижения цен в октябре (примерно на 10 копеек). Однако в холодное время года тариф на газ может вырасти. Насколько – будет зависеть от многих факторов, которые формируют цены на мировых рынках.

Напомним, 11 октября в большинстве областей Украины и Киеве начался отопительный сезон.