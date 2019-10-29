подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 октября 2019, вторник, 08:46 575
Транспорт 2019-10-29T08:52:34+02:00
Українські Новини
Пора переобуваться: "Укравтодор" призвал водителей сменить шины из-за снега

Пора переобуваться: "Укравтодор" призвал водителей сменить шины из-за снега

Машины, Погода, Дороги, Укравтодор, Шины
След от шин. Фото: pixabay
След от шин. Фото: pixabay

В ближайшее время погода в Украине ухудшится и Государственное агентство автомобильных дорог Украины призвало водителей автомобилей подготовить свои транспортные средства к зимнему времени. 

Об этом "Укравтодор" сообщил на своей странице на Facebook.

"Пора переходить на зимние шины! Предостерегаем от опасности и просим вовремя изменить летние шины на зимние. С ухудшением погодных условий автомобили на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта", - говорится в сообщении.

Согласно правилам дорожного движения, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

Как сообщали Українські Новини, антициклон Oldenburgia несет в Украину холод и морозы, так что стоит достать теплые вещи и готовится к заморозкам. Также "Укравтодор" ввел с октября автоматическое взвешивание авто и рассказал о том, как это будет работать на практике.

Больше новостей о: Машины Погода Дороги Укравтодор Шины

Архив
Новости
Гривна к доллару обвалится: JP Morgan дал прогноз курса валют до конца года 10:00
Представитель ДТЭК обвинил АМКУ в необъективности 09:59
Неизвестные угрожали взорвать львовский аэропорт 09:52
Почти тысячу молодых семей обеспечат жильем, - Минрегион 09:49
Платформа Бойко требует остановить распродажу госпредприятий 09:45
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
Деньги. Фото: полиция Харьковской области
Украина понесла ущерб в 18 млн гривен из-за 66-летнего чиновника Харьковской ОГА 14:15
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ 08:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok