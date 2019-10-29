Пора переобуваться: "Укравтодор" призвал водителей сменить шины из-за снега

В ближайшее время погода в Украине ухудшится и Государственное агентство автомобильных дорог Украины призвало водителей автомобилей подготовить свои транспортные средства к зимнему времени.

Об этом "Укравтодор" сообщил на своей странице на Facebook.

"Пора переходить на зимние шины! Предостерегаем от опасности и просим вовремя изменить летние шины на зимние. С ухудшением погодных условий автомобили на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта", - говорится в сообщении.

Согласно правилам дорожного движения, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

Как сообщали Українські Новини, антициклон Oldenburgia несет в Украину холод и морозы, так что стоит достать теплые вещи и готовится к заморозкам. Также "Укравтодор" ввел с октября автоматическое взвешивание авто и рассказал о том, как это будет работать на практике.