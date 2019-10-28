Зовнішній вигляд Зеленського та його дружини спричинив фурор в Японії

Посольство Японії подякувало Президенту Володимиру Зеленському за участь в інтронізації імператора Японії Нарухіто.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Участь президентського подружжя у церемонії інтронізації є важливим етапом у наших двосторонніх відносинах. Їх одяг також добре гармоніювала з благородною атмосферою і справила на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя і Україні як країні", - йдеться в повідомленні посольства.

Крім того, посольство зазначає, що зустріч Президента Володимира Зеленського і Прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе була успішною.

Як повідомляли Українські Новини, 22 жовтня Зеленський взяв участь у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто, після якої обговорювалося питання безвіза під час Олімпіади-2020. Володимир Зеленський став першим Президентом України, якого запросили на церемонію.

Нагадаємо, що на церемонію дружина Зеленського одягла "заборонену" сукню і була суворо засуджена в коментарях в соціальних мережах.