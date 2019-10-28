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28 октября 2019, понедельник, 17:15 17
Верховная Рада и партии 2019-10-28T17:15:17+02:00
Українські Новини
Разумков публично вакцинировался от дифтерии

Разумков публично вакцинировался от дифтерии

Дифтерия, Михаил Радуцкий, Дмитрий Разумков, Сергей Бабак
Дмитрий Разумков вакцинируется. Фото: Фейсбук/Михаил Радуцкий
Дмитрий Разумков вакцинируется. Фото: Фейсбук/Михаил Радуцкий

Сегодня, 28 октября, несколько депутатов Верховной Рады от партии "Слуга народа" вакцинировались от дифтерии, а также глава парламента Дмитрий Разумков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Михаил Радуцкий.

Так, Радуцкий сообщил, что он вакцинировался вместе с Сергеем Бабаком и Дмитрием Разумковым.

Также депутат от "Слуги народа" порекомендовал вакцинироваться всем гражданам.

По словам Радуцкого, в Украине вакцины от дифтерии в достаточном количестве.

"Сегодня вместе с Дмитрий Разумков и Сергей Сергей Бабак вакцинировались от дифтерии!! И советуем это сделать всем гражданам!!! Кстати вакцина в Украине в достаточном количестве", - написал депутат Радуцкий.

"Слуги народа" вакцинируются. Фото: Фейсбук/Максим Радуцкий

Как сообщали Українські Новини, Министерство зравоохранения подтвердило вспышку дифтерии.

Тем временем Министерство здравоохранения зарегистрировало случай дифтерии в Киеве

А в СМИ появилась информация, что сыворотки от дифтерии в Украине уже не хватает.

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