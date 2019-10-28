Разумков публично вакцинировался от дифтерии

Сегодня, 28 октября, несколько депутатов Верховной Рады от партии "Слуга народа" вакцинировались от дифтерии, а также глава парламента Дмитрий Разумков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Михаил Радуцкий. Так, Радуцкий сообщил, что он вакцинировался вместе с Сергеем Бабаком и Дмитрием Разумковым. Также депутат от "Слуги народа" порекомендовал вакцинироваться всем гражданам. По словам Радуцкого, в Украине вакцины от дифтерии в достаточном количестве. "Сегодня вместе с Дмитрий Разумков и Сергей Сергей Бабак вакцинировались от дифтерии!! И советуем это сделать всем гражданам!!! Кстати вакцина в Украине в достаточном количестве", - написал депутат Радуцкий. "Слуги народа" вакцинируются. Фото: Фейсбук\/Максим Радуцкий Как сообщали Українські Новини, Министерство зравоохранения подтвердило вспышку дифтерии. Тем временем Министерство здравоохранения зарегистрировало случай дифтерии в Киеве. А в СМИ появилась информация, что сыворотки от дифтерии в Украине уже не хватает.