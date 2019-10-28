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28 октября 2019, понедельник, 17:00 15
Мир 2019-10-28T17:01:32+02:00
Українські Новини
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже для России

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже для России

Польша, Россия, Шпион, шпионаж России
Шпион. Фото: pixabay
Шпион. Фото: pixabay

В Польше задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России. Ему уже предъявлены официальные обвинения. Об этом сообщает "Польское радио".

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислава Жарына сообщил, что следователи собрали доказательства сотрудничества Петра С. с российской разведкой.

"В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений – в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов", - сказал Станислав Жарын.

Задержанному избрана мера пресечения в виде трехмесячного ареста.


Как сообщали Українські Новини, в России пенсионер получил 12 лет тюрьмы за "шпионаж" для Украины. 

Ранее за шпионаж в пользу России сотрудник "Укроборонпрома" получил 9 лет тюрьмы.

Кроме того, "Верховный суд" "ДНР" приговорил к 15 годам тюрьмы украинского журналиста Асеева за шпионаж.

Тем временем Беларусь освободила корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко, приговоренного к 8 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

 

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