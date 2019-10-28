В Польше задержали подозреваемого в шпионаже для России

В Польше задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России. Ему уже предъявлены официальные обвинения. Об этом сообщает "Польское радио".

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислава Жарына сообщил, что следователи собрали доказательства сотрудничества Петра С. с российской разведкой.

"В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений – в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов", - сказал Станислав Жарын.

Задержанному избрана мера пресечения в виде трехмесячного ареста.



Как сообщали Українські Новини, в России пенсионер получил 12 лет тюрьмы за "шпионаж" для Украины.



Ранее за шпионаж в пользу России сотрудник "Укроборонпрома" получил 9 лет тюрьмы.



Кроме того, "Верховный суд" "ДНР" приговорил к 15 годам тюрьмы украинского журналиста Асеева за шпионаж.



Тем временем Беларусь освободила корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко, приговоренного к 8 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.