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  • В России пенсионер получил 12 лет тюрьмы за "шпионаж" для Украины, - росСМИ
10 октября 2019, четверг, 00:20 33
Европа 2019-10-10T00:23:01+03:00
Українські Новини
В России пенсионер получил 12 лет тюрьмы за "шпионаж" для Украины, - росСМИ

В России пенсионер получил 12 лет тюрьмы за "шпионаж" для Украины, - росСМИ

В России Ростовский областной суд вынес приговор жителю поселка Чертков, граничащего с Украиной, по обвинению в государственной измене. Пенсионеру дали 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Так, сообщается, что пенсионер был задержан в ноябре прошлого года. 

Как заявили силовики, в ходе обыска дома у осужденного Владимира Моргунова обнаружены 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя - русский и украинский.

"Установлено, что Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч, о которых он договаривался по телефону", - заявили в ФСБ.

Также утверждается, что встречи проходили на украинской территории.

По данным следствия, "зарубежную разведку", якобы, "интересовала ситуация о различных сферах экономики, общественно-политической жизни пограничного Чертковского района, а также информация о дислокации военной техники на приграничной территории, сил и средств, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ".

А адвокат обвиняемого заявил, что сторона защиты обжаловать приговор не намерена.

Как сообщали Українські Новини, за шпионаж в пользу России сотрудник "Укроборонпрома" получил 9 лет тюрьмы.

Ранее в России приговорили украинского адвоката Кияшко к 8 годам тюрьмы.

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