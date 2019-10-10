В России пенсионер получил 12 лет тюрьмы за "шпионаж" для Украины, - росСМИ

В России Ростовский областной суд вынес приговор жителю поселка Чертков, граничащего с Украиной, по обвинению в государственной измене. Пенсионеру дали 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.\r\nТак, сообщается, что пенсионер был задержан в ноябре прошлого года. \r\nКак заявили силовики, в ходе обыска дома у осужденного Владимира Моргунова обнаружены 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя - русский и украинский.\r\n"Установлено, что Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч, о которых он договаривался по телефону", - заявили в ФСБ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже утверждается, что встречи проходили на украинской территории.\r\nПо данным следствия, "зарубежную разведку", якобы, "интересовала ситуация о различных сферах экономики, общественно-политической жизни пограничного Чертковского района, а также информация о дислокации военной техники на приграничной территории, сил и средств, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ".\r\nА адвокат обвиняемого заявил, что сторона защиты обжаловать приговор не намерена.\r\nКак сообщали Українські Новини, за шпионаж в пользу России сотрудник "Укроборонпрома" получил 9 лет тюрьмы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее в России приговорили украинского адвоката Кияшко к 8 годам тюрьмы.