За шпионаж в пользу России сотрудник "Укроборонпрома" получил 9 годам тюрьмы

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 9 годам лишения свободы сотрудника одного из входящих в государственный концерн "Укроборонпром" предприятия за разведывательную деятельность в пользу России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, передают Українськi Новини.

Согласно ему, житель Запорожья был завербован в 2014 году на территории Крыма.

"Задокументировано, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса и о социально-политической обстановке в запорожском регионе. Собранные разведданные он посылал через отработанные ему офицером Главного управления Генерального штаба РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории России, Республики Беларусь и временно аннексированного Крыма", - отмечается в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли микро-SD, на которой содержались собранные для передачи разведданные.

Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым о признании виновности, которая была передана в суд для вынесения приговора.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ считает организатором операций по убийству украинских офицеров разведки начальника департамента ФСБ России генерала Дмитрия Минаева.

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