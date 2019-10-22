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22 октября 2019, вторник, 13:00 174
Силовые структуры 2019-10-22T13:06:16+03:00
Українські Новини
"Верховный суд" "ДНР" приговорил к 15 годам тюрьмы украинского журналиста Асеева

"Верховный суд" "ДНР" приговорил к 15 годам тюрьмы украинского журналиста Асеева

Шпионаж, Журналист, Экстремизм, ДНР, приговор суда, Станислав Асеев
Станислав Асеев Фото: Радио Свободная Европа
Станислав Асеев Фото: Радио Свободная Европа

"Верховный суд" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" приговорил к 15 годам лишения свободы украинского журналиста и блогера Станислава Асеева, в поддержку которого ранее журналисты из регионов Украины провели акцию.

Об этом говорится в сообщении "государственного информационного агентства" ДНР, передают Українськi Новини.

"Украинский журналист Станислав Асеев приговорен в ДНР к лишению свободы на срок 15 лет", - сказано в нем. Отмечается, что в августе приговором "Апелляционной палаты Верховного суда" ДНР Асеев признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 329 (организация экстремистского сообщества), ст. 321 (шпионаж), ч. 4 ст. 32, ст. 321 (подстрекательство к шпионажу), ч. 1 ст. 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности).

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 2 года и 6 месяцев, с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Как сообщали Українськi Новини, Международная и Европейская федерации журналистов требуют освобождения журналиста и блогера Станислава Асеева, задержанного в мае 2017 года в оккупированном Донецке.

Тем временем, 1 октября в ходе заседания ТКГ также обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения украинских пленных. В этом контексте Зеленский упомянул журналиста Станислава Асеева, который более 2 лет находится в тюрьме самопровозглашенной "Донецкой народной республике" (ДНР).

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