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04 октября 2019, пятница, 14:32 51
Внешняя политика 2019-10-04T14:37:35+03:00
Українські Новини
Беларусь освободила приговоренного к восьми годам тюрьмы Шаройко

Беларусь освободила приговоренного к восьми годам тюрьмы Шаройко

Павел Шаройко. Фото: facebook/Павел Шаройко
Павел Шаройко. Фото: facebook/Павел Шаройко

Беларусь освободила корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко, приговоренного к 8 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом в соцсети Twitter написал Президент Владимир Зеленский, передают Українськi Новини.

"Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси к 8 годам, был помилован и уже дома в Украине!" - сообщил он.

По данным СМИ, Шаройко освобожден в рамках обмена пленным с Беларусью.

Так, Беларусь освободила задержанного украинского журналиста, а Украина - арестованного в Чернигове белоруса Юрия Политику, подозреваемого в шпионаже.

Как сообщали Українські Новини, Президент Беларуси Александр Лукашенко перед встречей с Президентом Владимиром Зеленским в Житомире заявил, что у Украины никогда не будет проблем со стороны Беларуси. Президенты провели встречу.

Вчера министр иностранных дел Вадим Пристайко на вопрос о том, могут ли быть какие то уступки Беларуси в отношении приговоренного судом к 8 годам лишения свободы за шпионаж корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко в контексте визита в Украину белорусского Президента Александра Лукашенко ответил, что будут радостные новости.

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