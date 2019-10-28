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28 октября 2019, понедельник, 14:06 151
Верховная Рада и партии 2019-10-28T15:00:02+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" проведет на следующих выходных съезд и поменяет лидера

"Слуга народа" проведет на следующих выходных съезд и поменяет лидера

Съезд партии, Партия
Партия
Партия "Слуга народа". Фото: DW

Партия "Слуга народа" намерена провести съезд 9-10 ноября для смены своего лидера.

Об этом сообщил на брифинге лидер партии, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передают Українські новини.

"Или девятого, или десятого ноября это (съезд партии) будет. Перечень вопросов ещё будет формироваться, в том числе касательно смены председателя партии", - сказал он.

Также среди возможных тем съезда Разумков назвал выборы в объединенные территориальные общины.

Как сообщали Українські новини, 1 ноября Разумков заявил о намерении сложить полномочия лидера "Слуги народа".

А тем временем депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа".

За возможное получение взяток "Слугами народа" во время голосования взялась САП.

Сам Разумков надеется, что информация о возможном подкупе депутатов не подтвердится.

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