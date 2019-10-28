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28 жовтня 2019, понеділок, 14:06 58
Верховна Рада і партії 2019-10-29T00:00:06+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" проведе на наступних вихідних з'їзд і змінить лідера

"Слуга народу" проведе на наступних вихідних з'їзд і змінить лідера

Партія
Партія "Слуга народу". Фото: DW

Партія "Слуга народу" має намір провести з'їзд 9-10 листопада для зміни свого лідера.

Про це повідомив на брифінгу лідер партії, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передають Українські новини.

"Чи дев'ятого або десятого листопада це (з'їзд партії) буде. Перелік питань ще буде формуватися, в тому числі щодо зміни голови партії", - сказав він.

Також серед можливих тем з'їзду Разумков назвав вибори в об'єднані територіальні громади.

Як повідомляли Українські новини, 1 листопада Разумков заявив про намір скласти повноваження лідера "Слуги народу".

А тим часом депутат Бужанський розповів про великому скандалі всередині "Слуги народу".

За можливе одержання хабарів "Слугами народу" під час голосування взялася САП.

Сам Разумков сподівається, що інформація про можливий підкуп депутатів не підтвердиться.
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