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  • Разумков надеется, что информация о возможном подкупе депутатов не подтвердится
27 октября 2019, воскресенье, 22:31 107
Политика 2019-10-27T22:32:35+02:00
Українські Новини
Разумков надеется, что информация о возможном подкупе депутатов не подтвердится

Разумков надеется, что информация о возможном подкупе депутатов не подтвердится

Депутаты, Подкуп, Партия
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется на то, что информация о возможном подкупе депутатов парламента – членов комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не подтвердится.

Об этом он сказал в эфире телеканала "ICTV", передают Українські Новини.

"Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все-таки не шоу, это должен быть вопрос правоохранительных органов, если есть такой фактаж, независимо от того, от какой политической силы, потому что там по поводу комитета вопросы, а в комитете есть представители разных политических сил. Я надеюсь, что эта информация (возможный подкуп членов комитета) не подтвердится", - сказал Разумков.

Председатель парламента подчеркнул, что в случае подтверждения информации о возможном подкупе депутатов, все виновные должны понести наказание.

Он также отметил, что при наличии достаточных доказательств и передачи дел в суд, на сегодняшний день возможно создать условия для того, чтобы суды выносили справедливые решения без боязни того, от какой политической силы тот или иной депутат.

Как сообщали Українські Новини, ранее журналисты сообщали, что депутаты от фракции "Слуга народа" не поддержали на заседании вышеуказанного комитета рекомендацию к принятию законопроекта №2047-д об отмене необходимости внесения информации и получения ее из электронной базы отчетов об оценке недвижимости с помощью платных электронных площадок.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство относительно возможного взяточничества 11 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Президент Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе (детекторе лжи).

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